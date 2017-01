Gest extraordinar! Suporterii englezi vor susține o echipă din România după pedeapsa primită

15:59

In acest moment, toate sperantele romanilor pasionati de tenisul feminin se indreapta catre Sorana Cirstea, unica reprezentanta a tarii noastre ramasa inca in competitie la Australian Open. Sorana Cirstea a surprins in aceasta dimineata la Melbourne, trecand de sportiva spaniola Carla Suarez Navarro, cap de serie numarul 10, scor 7-6 (1), 6-3, intr-o partida care a durat o ora si 35 de minute. ...