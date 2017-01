Șefa DNA avertizează: Prejudiciul minim de 200.000 de lei, stabilit în cazul abuzului în serviciu, deschide calea unor noi ilegalităţi

17:58

La început de an, odată cu realizarea listei de priorităţi pentru 2017, intenția de a avea un stil de viață mai sănătos și mai echilibrat reprezintă un prim pas către un an mai bun, în care forma fizică se reflectă pozitiv în toate activitățile.O alimentație bazată pe ingrediente naturale necesare și o îngrijire a corpului cu produse naturiste sunt două componente esențiale pentru o viață sănătoasă, putând fi realizate prin schimbări simple în rutina zilnică, dar cu efect imediat.În lista propusă cu schimbări de adoptat în 2017 pentru a avea un organism mai sănătos și mai puternic, prin simpla înlocuire a produselor folosite frecvent cu produse naturiste, BIO și raw se numără:folosirea de uleiuri cu grăsimi saturate, condimente naturale, produse apicole,, detergen'i bio, produse de îngrijire și curățare pe bază de ingrediente naturale, pastă de dinți cu ingrediente naturale, etc. ...