liveTEXT de la 7:30 » S-a anunțat programul zilei de vineri de la Australian Open » Când joacă Sorana Cîrstea » Prezentarea adversarei

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gabi Enache înainte de a ajunge la Steaua, însă spune că acum regretă acest lucru pentru că fundașul dreapta n-a dat satisfacție la formația roș-albastră. "Când era la Astra îi vedeam anumite calități. Am greșit când am spus că Enache ar fi o soluție bună pe postul de fundaș dreapta. Acum îmi dau seama că am greșit. Are carențe și se vede asta. ...