Zeci de mii de angajaţi, afectaţi de noile reglementări privind plata CAS

Harta a fost intocmita in secolul al-XVIII-lea de catre cartograful italian Bartolomeo Borghi dupa razboiul ruso-turc din 1806-1812. Dodon si-a exprimat regretul ca, in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intregul teritoriu al Moldovei, ci s-a oprit pe Prut. „Daca Imperiul rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita”, a spus el, conform News.ro. De asemenea, liderul de la Kremlin i-a mai daruit omologului sau de la Chisinau Dodon o tabla de sah din bronz, aur si mahon, decorata cu marmura. Presedintele moldovean i-a oferit lui Putin o statueta cu tarul Petru I si domnitorul Dimitrie Cantemir ca semn al prieteniei indelungate intre poporul moldovean si cel rus. Presedintele moldovean, Igor Dodon, a dat asigurari in cursul vizitei sale in Rusia ca nu vrea sa puna “un gard de fier pe raul Prut” si a subliniat ca programele umanitare pe care Republica Moldova le are cu Romania sunt benefice si nu ar trebui sa fie oprite. „Noi nu avem nicio problema cu Romania, exceptie fiind una singura: incercarea de a face unirea cu Republica Moldova. In rest nu avem nicio intrebare. De ce in Romania functioneaza o lege care interzice organizatiile separatiste, iar la noi unionismul este promovat la nivel politic?”, a declarat Dodon in conferinta de presa de la Moscova. Igor Dodon a inceput luni o vizita de trei zile la Moscova, prima sa deplasare oficiala in strainatate de la investirea in functie. El a spus ca ar vrea sa anuleze Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu UE daca Partidul Socialistilor va castiga alegerile parlamentare din 2018. De asemenea, el a mai spus ca intentioneaza sa semneze un memorandum de colaborare cu Uniunea Eurasitica care nu va fi in contradictie cu alte acorduri semnate de Republica Moldova si l-a rugat pe Putin sa primeasca Republica Moldova in calitate de observator in cadrul Uniunii Eurasiatice.