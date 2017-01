COD GALBEN de ceata in mai multe judete si temperaturi scazute. Cum va fi vremea in weekend

Astazi va fi foarte frig. In zonele joase dimineata vom avea innorari si conditii de ceata si chiciura. Mai tarziu se arata soarele, iar maximele pleaca de la minus 8 grade in depresiuni si in sudul extrem si ajung la 2 grade cu plus prin vestul tarii.

