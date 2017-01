De luna viitoare profesorii și personalul auxiliar din școli ar putea primi bani mai mulți

11:28

Daca vrei sa fii in pas cu moda, iata care sunt tendintele anului 2017, prezentate de revista Vogue. Leggins pe sub rochie Niciodata colantii n-au mai fost atat de utilizati. In 2017, ii poti folosi in orice combinatie. Puncte in plus daca iti pui o pereche roz si pantofi stiletto. Sacouri supradimensionate Revine moda sacourilor […] Post-ul 6 tendințe în modă pentru anul 2017 apare prima dată în Libertatea.ro.