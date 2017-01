Inspectoratul General pentru Imigrări: Taxa de 22 lei pentru eliberarea pașaportului electronic, eliminată de la 1 februarie

14:58

A fost un an greu, un an în care nu se puteau face minuni - astfel a rezumat premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, primul an de activitate al executivului pe care îl conduce și care a fost învestit la 20 ianuarie 2016 de către majoritatea parlamentară, informează IPN.md. Cu toate acestea, potrivit lui Filip, acest an de guvernare a fost unul în care s-au reușit 'două lucruri care sunt mai de preț decât raportările'.