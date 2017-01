Cea mai mare indemnizaţie pentru creşterea copilului, de 35.000 de euro lunar, a fost sistată

09:37

Astfel, anul trecut, cele doua uzine marocane ale Renault (Tamger si Casablanca) au produs impreuna 345.000 de masini, cu peste 50.000 mai mult decat in 2015. Desi pentru Dacia Mioveni nu s-au publicat cifrele de productie pentru intreg anul, cele de la 11 luni indica o productie de 300.000 unitati in Romania, ceea ce inseamna ca decembrie nu poate duce totalul peste cifrele din Maroc, scrie HotNews.ro Uzina din Tanger, deschisa in 2012, a produs anul trecut 273.176 masini, dintre care 93% au mers la export. Uzina SOMACA din Casablanca a produs 71.824 masini anul trecut, 71% dintre ele ajungand la export. Cele mai importante destinatii pentru cele doua uzine au fost Franta, Turcia si Spania. Uzina SOMACA a inceput sa produca din 2005 si a depasit pragul de 500.000 de masini fabricate de atunci si pana in prezent, in timp ce uzina Tanger a produs peste 800.000 de masini in patru ani si ceva. In 2015 cele doua uzine au produs 345.000 de vehicule, in timp ce in 2014 au fost 231.000 de vehicule. Au crescut si exporturile de piese auto fabricate in Maroc si trimise din portul Tanger, unde s-a investit foarte mult in infrastructura de transport. Anul trecut au mers la export 52.000 metri cubi de piese auto catre destinatii precum Brazilia, India, Columbia, Romania si Argentina. Pentru Dacia piata marocana este foarte importanta, livrarile atingand anul trecut 43.400 masini, ceea ce inseamna o cota de 26%, nu departe de cea din Romania. Cinci dintre cele mai vandute zece masini din piata sunt Dacia, Logan gasindu-si 13.000 de cumparatori.