Cutremurele de miercuri din Italia au dus la o tragedie intr-un hotel plin cu turisti din muntii Apenini, in localitatea Farindola. Hotelul Rigopiano din Muntii Gran Sasso, in regiunea Abruzzo a fost ingropat de o avalansa in noaptea de miercuri spre joi, ca urmare a seismelor ce au lovit Italia in ultimele ore. In cladire se afla intre 20 si 30 de turisti.