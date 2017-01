Sorana Cîrstea a fost convocată pentru meciul cu Belgia din Fed Cup. Ilie Năstase a lăudat-o

16:17

Am făcut armata la muncă și sunt beneficiar al Legii 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. Deși legea prevede acest lucru, atât medicul de familie, cât și farmaciile refuză să-mi dea medicamente în mod gratuit, spunându-mi că nu […]