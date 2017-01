Primul anunț al Administrației Trump: SUA vor dezvolta un sistem antirachetă „de ultimă generaţie”

20:17

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de fenomene imediate (nowcasting) Cod galben de ceață, valabilă după cum urmează: Cod galben de ceață Valabil până la ora 23:00 In zona : Judeţul DOLJ Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m izolat sub 50 m Fenomene asociate : chiciura […] Post-ul Cod galben de ceață. Avertizare de fenomene imediate apare prima dată în Libertatea.ro.