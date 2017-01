Șpagă pentru necropsii în Constanța

23:37

Cititorul Ion Martinovici din Oradea vrea să știe ce obligații are – ce impozite trebuie să plătească la stat – în calitate de angajat la asociația de proprietari din blocul în care locuiește. Am solicitat răspunsul avocatei Alexandra Gabriela Velican (Alexandra.velican@yahoo.com). ”Sunt pensionar. Am 3000 lei pensie – detaliază cititorul nostru situația. De la asociația […] Post-ul Ce plătești pentru banii primiți de la asociația de proprietari. Avocatul dă răspunsul apare prima dată în Libertatea.ro.