Cele mai cumplite profeţii despre sfârşitul lumii. Călugării şi ieromonahii români au oferit de-a lungul timpului semnele prevestitoare ale Apocalipsei

Trump promitea la Gettysburg, în Pennsylvania, la sfârşitul lui octombrie, o perioadă în care înregistra o cădere în sondaje, să le ofere alegătorilor americani un ”contract” cu ceea ce va face în prima zi ca preşedinte. Sub o listă de 18 acţiuni majore, el îşi punea cunoscuta semnătură înflorită şi lăsa un spaţiu în care alegătorii să semneze, scrie The Associated Press.