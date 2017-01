Golden State Warriors, la a șasea victorie consecutivă în NBA. Alte rezultate

12:58

Gabriela Firea, după incendiul din Bamboo. Primarul general al Capitalei anunță că, din punctul ei de vedere, dacă un club nu are autorizație de funcționare, trebuie închis, pentru că doar așa va înțelege lumea că legile trebuie respectate de toți. ”Incendiu la un club din Capitală! Nu sunt victime, Slavă Domnului! Am alertat toate autoritățile […] Post-ul Gabriela Firea, după incendiul din Bamboo: Dacă un club nu are autorizație de funcționare, trebuie închis! apare prima dată în Libertatea.ro.