Ultimele imagini înainte de incendiul din Bamboo | FOTO

15:37

Transferul de putere de la Washington s-a făcut și pe Twitter. Mai exact, în momentul depunerii jurământului de președinte de către Donald Trump, contul @POTUS (acronim de la ‘President of the United States’ (Președintele Statelor Unite-n.r.), folosit până acum de Barack Obama, a fost transferat succesorului său la Casa Albă. Contabilizarea tweet-urilor a fost adusă la zero, […] Post-ul Predare de ștafetă și pe Twitter: Barack Obama i-a cedat contul @POTUS lui Donald Trump apare prima dată în Libertatea.ro.