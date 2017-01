Încă un club din România are mari probleme financiare: "În acest moment, finanţarea este oprită!"

17:47

Simona Halep a fost eliminată în primul tur de la Australian Open de americanca Shelby Rogers, locul 52 WTA, prilej pentru contestatari s-o critice. Antrenorul Sever Dron, triplu finalist de Cupa Davis cu echipa României, e de părere că Simona mai are de învățat și ar trebui să-și respecte mai mult adversarele. "Simona încă mai are de învățat. ...