EXCLUSIV. Iulia Albu scoate artileria grea în războiul cu fostul soț. A cerut anchetă socială la Mihai Albu acasă

23:07

Ce picioare are Loredana Groza! Cântăreața a publicat o imagine demențială pe o rețea de socializare, care a atras o mulțime de aprecieri și comentarii admirative. Loredana poartă o rochie despicată în partea din față, lăsându-și la vedere picioarele până sus. Iată ce picioare are Loredana Groza: De altfel, Loredana își surprinde fanii cu ținute […] Post-ul Ce picioare are Loredana Groza! Imaginea care face furori pe internet | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.