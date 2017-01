Cuvinte frumoase la adresa Soranei Cîrstea! Garbine Muguruza, prima reacție după calificare: "Un meci important pentru mine"

09:17

Alin Toșca va face azi vizita medicală la Betis Sevilla și va semna un contract pe 3 ani și jumătate cu formația de pe locul 14 din La Liga. Acest transfer îl pune în dificultate pe Laurențiu Reghecampf, care îi mai are pe acel post doar pe Gabirel Tamaș și Wilfred Moke, plus Marko Momcilovici ca soluție de avarie. Steaua are 3 variante pentru a înlocui golul lăsat de Alin Toșca. ...