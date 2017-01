De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. Imaginile de groază care au făcut înconjurul lumii | Galerie foto

15:28

Theresa May, premierul Londrei, este primul lider străin ce va fi primit la Casa Albă de noul președinte SUA, Donald Trump. Aceasta se va întâlni, vineri, cu miliardarul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt prezidențial al lui Trump, Sean Spicer, precizând că șefa guvernului de la Londra, Theresa May, va fi primul lider […]