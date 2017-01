Jucătorii Astrei sar în apărarea lui Șumudică: "Ne afectează problema dintre el și conducere"

16:18

Bogdan Mitrea a vorbit pentru prima dată după plecare de la Steaua. Fundașul central a semnat cu AEL Limassol și speră ca alegerea făcută să fie una buna. ”Sper să fie o experiență bună și sper să reușesc să mă impun. Am auzit de echipă, normal, știu și cum este campionatul din Cipru. A fost o discuție și, dacă am rămas fără angajament, am ales AEL pentru că par să fie oameni serioși, sper să fie totul ok. ...