UPDATE // GALERIE FOTO Imagini de groază în Chelsea - Hull » Ryan Mason a suferit o fractură craniană și a fost operat de urgență

21:17

Rodion Cămătaru, fost atacant la Universității Craiova și Dinamo, susține că le-a vorbit oficialilor lui Heerenveen despre Andrei Ivan și că aceștia îl monitorizează pe mijlocașul de 20 de ani. "În urmă cu o lună, am fost invitat în Olanda la partida Heerenveen-Ajax. Am rămas în relaţii bune cu oficialii clubului la care eu am jucat. Eu l-am propus preşedintelui pe Andrei Ivan. Aflasem că ei îl monitorizau deja pe Rotariu. ...