Mugur Isărescu, acuzat că s-a autoplagiat masiv

UPDATE ORA 7.11 Arafat: Incendiul este sub control, dar mai sunt focare în clădirea prăbușită Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat că situația în zona incendiului din Clubul Bamboo este la această oră "sub control", deși mai sunt focare în incinta prăbușită pe care pompierii se luptă să le stingă. "Situația este sub control, clădirea este prăbușită, într-adevăr, dar mai sunt focare, colegii se luptă contra lor și incendiul putem să zicem că este controlat. Echipele medicale de intervenție o mare parte le-am trimis înapoi la stații, din serviciul de ambulanță și SMURD au rămas câteva echipaje aici numai pentru sprijin. Și colegii de la pompieri vor începe să reducă numărul echipajelor care sunt la fața locului", a afirmat Arafat, într-o declarație de presă susținută în jurul orei 7,00. Totodată, el a reiterat că până când nu va verificată toată zona incendiului după stingerea acestuia nu se va putea afirma că nu au fost victime decedate, care nu s-au putut evacua din incinta în flăcări. "Până nu vom verifica toată zona, nu vom zice că nu sunt victime. Deci nu avem de unde să știm. E posibil să fie persoane care au fost surprinse acolo. Când se verifică totul în cursul zilei de astăzi, poate chiar și mâine, pentru că va dura mult până este verificată clădirea complet, atunci o să spunem într-adevăr că nu este nicio victimă surprinsă înăuntru", a mai spus șeful DSU. Potrivit informațiilor furnizate de ISU București, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 3.000 de metri pătrați, practic întreaga incintă a Clubului Bamboo fiind distrusă de flăcări. UPDATE ORA 7.04 Incendiu Bamboo — Daniel Vasile (ISU): 40 de victime la spitale; o singură persoană grav rănită Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat sâmbătă că aproximativ 40 de persoane au ajuns la spitale în urma incendiului de la clubul Bamboo din Capitală. "În acest moment sunt 20 de persoane transportate către unitățile spitalicești din București, cu ambulanțe SMURD și cu ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. La unitățile spitalicești s-au mai prezentat cu mijloace proprii aproximativ 20 de persoane. Există o singură persoană grav rănită, cu arsuri la nivelul căilor respiratorii, intubată, ventilată mecanic. Aceasta se află la Spitalul Floreasca", a precizat Daniel Vasile. Potrivit acestuia, toate celelalte victime acuză expunere la fum, intoxicare cu monoxid de carbon și stare de hipotermie în cazul unora. Reprezentantul ISU a adăugat că multe dintre victime au fost consultate și ulterior au părăsit spitalul. "La Floreasca s-au prezentat 16 persoane, transportate de ambulanțe sau cu deplasare proprie, și au rămas doar 3, printre care și această persoană intubată. La Universitar, cinci persoane și au plecat toate cinci. La Pantelimon, două persoane prezentate, ambele internate. La Colentina, trei persoane și a rămas una singură. La Spitalul Elias, o persoană transportată, care a rămas și internată. Iar la Spitalul de Arși nu sunt persoane internate, pentru că nu sunt persoane care să fi prezentat arsuri", a declarat Daniel Vasile. UPDATE ORA 6.43 Daniel Vasile (ISU): Există o posibilitate ca unele persoane să nu se fi putut evacuat din interior Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat sâmbătă că există posibilitatea ca unele persoane să nu se fi putut evacuat din interior. "Este foarte complicat ceea ce urmează să vă spun dar există o posibilitate ca unele persoane să nu se fi putut evacuat din interior deși primele echipaje de la detașamentul Băneasa, care au ajuns la fața locului, au procedat la verificarea interioară a spațiilor", a precizat reprezentantul ISU București, într-o declarație pentru presă făcută de la fața locului. El a adăugat că acele echipe de pompieri intrate în primă fază în incinta clubului pentru căutarea de persoane care nu s-au putut evacua au fost nevoite să iasă după ce au început să se prăbușească elementele de construcție din cauza incendiului. "Au constituit o echipă de căutare-salvare, au intrat, au verificat cât de mult au putut în condițiile de vizibilitate din cauza fumului și faptul că la momentul sosirii acestora prima comunicare pe stație a fost că este o ardere violentă care a cuprins deja o suprafață semnificativă. Ulterior, acele elemente de construcție s-au prăbușit, au părăsit în mod progresiv și pompierii zona interioară și au acționat în mod preponderent din exterior", a mai afirmat Daniel Vasile. De asemenea, șeful DSU, Raed Arafat, a menționat și el, într-o declarație de la fața locului, întrebat dacă ar mai fi persoane rămase în clubul incendiat, că se va ști dacă sunt astfel de victime după ce pompierii vor putea intra și vor căuta în zona distrusă. "La acest moment, persoane de salvat efectiv nu avem. Deci dacă sunt persoane surprinsă înăuntru, din păcate, cel mai probabil vor fi găsite decedate (...) Colegii de la pompieri continuă acum lupta cu incendiul și la un moment vor începe să verifice zona care a fost afectată și să vedem apoi dacă au fost persoane surprinse care nu au putut să iasă", a spus Arafat. UPDATE ORA 6.28 Starea persoanelor duse la Spitalul Sf. Pantelimon în urma incendiului din Bamboo nu este una gravă Starea unui număr de patru persoane transportate la Spitalul Sf. Pantelimon în urma incendiului din Clubul Bamboo nu este una gravă, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al instituției medicale, dr. Fiorella Mitoiu. "Au fost aduse cinci persoane, au mai rămas patru. Acestea prezintă hipotermie, intoxicație cu fum și atacuri de panică", a spus dr. Fiorella Mitoiu, care a mai adăugat că starea celor patru persoane nu este gravă. Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat că singura persoană rănită foarte grav în urma incendiului de la Clubul Bamboo a fost dusă la Spitalul Colentina, fiind intubată și ventilată mecanic pentru că prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. "În acest moment, sunt 22 de persoane care au fost transportate la spitalele din București. Din acestea, 20 au rămas în continuare internate. Vorbim de spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon și Colentina, până în acest moment. Există un singur caz foarte grav la Spitalul Colentina, o persoană care este intubată, ventilată mecanic, prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. Toate celelalte acuză doar expunere la fum, posibil stare de intoxicare și posibil stare de hipotermie, deci viața acestora în acest moment nu este pusă în pericol. Există informații în acest moment pe care le verificăm potrivit cărora mai sunt și alte persoane care s-au prezentat cu alte mijloace, mijloace proprii, către unitățile spitalicești", a precizat reprezentantul ISU București, într-o declarație pentru presă făcută de la fața locului în jurul orei 5,30. UPDATE ORA 6.23 Starea celor cinci răniți din Bamboo duși la Spitalul Universitar este bună Starea celor persoane care au fost duse la Spitalul Universitar de Urgență București pentru îngrijiri medicale în urma incendiului de la Clubul Bamboo este bună, a declarat sâmbătă dimineață purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Leonard Grecescu. El a spus că aceștia nu prezintă arsuri, însă au inhalat fum. "Starea lor este bună. Nu prezintă arsuri. Au inhalat fum", a spus medicul. UPDATE ORA 6.19 Arafat: Nu mai sunt persoane rănite la fața locului Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat că la această oră nu se mai află la fața locului persoane rănite în urma incendiului de la Clubul Bamboo. "Nu mai sunt persoane rănite la fata locului. (...) Ultima a fost dusă acum în fața mea, a fost cu hipotermie și ușoară intoxicație de fum. (...) O singură persoană este grav intoxicată cu fum și monoxid de carbon", a spus șeful DSU, la Digi 24. UPDATE ORA 6.11 Reprezentant ISU: Un singur rănit grav în urma incendiului de la Bamboo; intubat și ventilat mecanic la Spitalul Colentina Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat că singura persoană rănită foarte grav în urma incendiului de la Clubul Bamboo a fost dusă la Spitalul Colentina, fiind intubată și ventilată mecanic pentru că prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. "În acest moment, sunt 22 de persoane care au fost transportate la spitalele din București. Din acestea, 20 au rămas în continuare internate. Vorbim de spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon și Colentina, până în acest moment. Există un singur caz foarte grav la Spitalul Colentina, o persoană care este intubată, ventilată mecanic, prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. Toate celelalte acuză doar expunere la fum, posibil stare de intoxicare și posibil stare de hipotermie, deci viața acestora în acest moment nu este pusă în pericol. Există informații în acest moment pe care le verificăm potrivit cărora mai sunt și alte persoane care s-au prezentat cu alte mijloace, mijloace proprii, către unitățile spitalicești", a precizat reprezentantul ISU București, într-o declarație pentru presă făcută de la fața locului în jurul orei 5,30. El a precizat că nu există informații exacte privind numărul persoanelor care se aflau în club la momentul izbucnirii incendiului, iar primele echipaje de pompieri ajunse la fața locului au putut face și o verificare în interiorul clubului, înainte ca incendiul să se generalizeze. "În momentul în care am ajuns, era în curs procedura de evacuare a persoanelor din club, evident că mai erau câteva. Asta ne-au spus primele echipaje care au ajuns, au procedat la verificarea interioară atât cât s-a putut pentru că era deja o stare de ardere generalizată în unele porțiuni de clădire", a subliniat Daniel Vasile. În ceea ce privește manifestarea incendiului, suprafața totală afectată este de aproximativ 2500-3000 de metri pătrați, iar pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia. "De menționat, față de intervenția anterioară, faptul că avem și un echipaj de scafandri care a verificat zona din spatele clubului, zona către lac, pentru identificarea unor persoane. În spatele clubului nu au fost identificate persoane de către scafandri. Cine s-a evacuat, ulterior a și fost luat din zona respectivă, deci nu mai este nimeni în spatele clubului", a mai spus reprezentantul ISU București. UPDATE ORA 5.44 Alimentarea cu energie electrică, oprită în zona Lacul Tei; realimentarea, estimată în jurul orei 7:30 Alimentarea cu energie electrică în zona Lacul Tei-Colentina, din sectorul 2 al Capitalei, a fost oprită sâmbătă dimineața, în urma incendiului de la Clubul Bamboo, realimentarea fiind estimată în jurul orei 7:30. Potrivit reprezentanților companiei E-Distribuție Muntenia, sunt afectați, printre alții, consumatorii din zonele Șoseaua Colentina, Str Doamna Ghica, Strada Teofil, Str Bujorul Alb, Str Comarnic, Str Gheorghe Țițeica, Str Grigore Moisil, Strada Plumbuita și străzile adiacente etc. Clubul Bamboo din Capitală a ars în totalitate, iar clădirea este prăbușită în cea mai mare proporție, a anunțat, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Pompierii au activat Planul Roșu de intervenție. UPDATE ORA 5.53 ISU: Incendiul de la Bamboo se manifestă pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați; 22 de persoane duse la spital Incendiul izbucnit la Clubul Bamboo se manifestă pe o suprafață de circa 2500-3.000 de metri pătrați, iar un număr de 22 de persoane au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale, informează ISU București, pe pagina sa de socializare. Potrivit sursei citate, două victime au fost transportate la spitalul Sf. Pantelimon, 13 la Floreasca, unul fiind intubat, 5 la Spitalul Universitar și două la Colentina, care au părăsit spitalul. ISU precizează că informația transmisă anterior privind transportarea unor persoane pentru îngrijiri la spitalul Sf. Ioan nu a fost corectă. În acest moment, intervin la locul incendiului peste 20 de autospeciale de stingere, 27 de echipaje medicale SMURD, 4 autospeciale pentru victime multiple, mașini de descarcerare și 26 de ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. La fața locului a fost creat un spital mobil. UPDATE 5.ORA 32 ISU București: Scafandrii au verificat zona adiacentă Bamboo de pe lac și nu au fost găsite persoane Pompierii scafandri au verificat zona adiacentă clubului Bamboo pe lac și nu au fost găsite persoane, a anunțat ISU București. Sursa citată a mai precizat pompierii intervin pentru limitarea propagării incendiului către vecinătăți și să îl localizeze către strada Tuzla. Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat anterior pentru AGERPRES că până la acest moment nu are informații de morți până la acest moment în incendiul de la Clubul Bamboo. "Sunt echipe suficiente deplasate la fața locului. Încă focul nu este stins. Avem echipe de căutare-salvare pe apă pentru că avem informații că unii s-ar fi aruncat în apa rece. Avem echipe de la pompieri care caută acum", a spus șeful DSU. UPDATE ORA 5.29 ISU: 10 victime de la Clubul Bamboo duse la Spitalul Floreasca, două la spitalul Sf. Ioan ISU București transmite că 10 victime preluate de echipele de intervenție în urma incendiului de la Clubul Bamboo au fost transportate la Spitalul Floreasca și alte două la Sf. Ioan, ele având o expunere la fum și posibil stare de hipotermie. Există și cel puțin o victima intubată, în stare gravă. Potrivit unor surse medicale, alte persoane au fost transportate de la locul incendiului cu ambulanțele și la spitalele de urgență Universitar Colentina, unele dintre acestea suferind atac de panică. UPDATE ORA 5.22 Arafat: Nu sunt în acest moment informații despre morți în incendiul de la Bamboo; 12 persoane sub îngrijire medicală Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat sâmbătă dimineața pentru AGERPRES că până la acest moment nu are informații de morți până la acest moment în incendiul de la Clubul Bamboo. El a spus că niciuna din cele 12 persoane îngrijite de echipajele de intervenție nu se află în stare foarte gravă. "Avem 12 persoane, în acest moment nimeni nu este în stare gravă. Sunt echipe suficiente deplasate la fața locului. Încă focul nu este stins. Avem echipe de căutare-salvare pe apă pentru că avem informații că unii s-ar fi aruncat în apa rece. Avem echipe de la pompieri care caută acum", a spus șeful DSU. De asemenea, sursa citată a mai precizat că ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Sănătății, Florian Bodog, se află la sediul MAI, la centrul de coordonare. "La fața locului mă aflu eu și medicul Oprița și comandanți de la pompieri, pentru a coordona la fața locului. Nu am informații de morți la acest moment", a mai spus Raed Arafat. Clubul Bamboo din Capitală a ars în totalitate, iar clădirea este prăbușită în cea mai mare proporție, anunță, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Pompierii au activat Planul Roșu de intervenție. La fața locului acționează, potrivit sursei citate, peste 20 autospeciale de stingere, 27 echipaje SMURD, 4 autospeciale pentru victime multiple, un Spital Mobil și Descarcerare Grea, potrivit ISU București-Ilfov. UPDATE ORA 5.07 ISU: Nouă persoane victime sub îngrijire SMURD, la clubul Bamboo din Capitală Nouă persoane victime sunt sub îngrijire SMURD în urma incendiului de la clubul Bamboo din Capitală și a fost constituit un punct de triaj al victimelor, anunță ISU București. De asemenea, potrivit sursei citate, există posibilitatea de existență a altor persoane surprinse în interior. Intervenția la fața locului este îngreunată de riscul iminent de prăbușire în totalitate a clădirii. Clubul Bamboo din Capitală a ars în totalitate, iar clădirea este prăbușită în cea mai mare proporție, anunță, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Pompierii au activat Planul Roșu de intervenție. Victimele aflate sub îngrijire au expunere la fum și hipotermie, a anunțat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București. UPDATE ORA 5.04 Pompierii din turele libere, alarmați Pompierii din turele libere au fost chemați la serviciu pentru a interveni la incendiul de la Clubul Bamboo din Capitală, anunță, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. La fața locului acționează, potrivit sursei citate, peste 20 de autospeciale de stingere, 27 echipaje SMURD, 4 autospeciale pentru victime multiple, un Spital Mobil și Descarcerare Grea. UPDATE ORA 4.58 ISU: Nouă persoane sub îngrijire SMURD, la clubul Bamboo din Capitală Nouă persoane victime sunt sub îngrijire SMURD în urma incendiului de la clubul Bamboo din Capitală și a fost constituit un punct de triaj al victimelor, anunță ISU BUcurești. De asemenea, potrivit sursei citate, există posibilitatea de existență a altor persoane surprinse în interior. Intervenția la fața locului este îngreunată de riscul iminent de prăbușire în totalitate a clădirii. ORA 4.43 ISU: Clubul Bamboo din Capitală a ars în întregime Clubul Bamboo din Capitală a ars în totalitate, iar clădirea este prăbușită în cea mai mare proporție, anunță, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Potrivit sursei citate, sunt posibile victime surprinse în interior. Pompierii au activat Planul Roșu de intervenție. Potrivit sursei citate, arderea este generalizată.