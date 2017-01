Andra a trecut la dietă. Vrea să dea jos 4 kilograme

08:28

Baschetbalistul american Will Franklin a revenit la CSM Oradea. "E a doua casă pentru mine", spune coordonatorul campioanei. Libertatea: Spune-mi cum te simți la întoarcerea ta în Oradea? Will Franlin: Ma simt bine, Oradea este o a doua casă pentru mine. Ți-a lipsit baschetul? Desigur, mi-a lipsit baschetul, atmosfera, fanii și aplauzele. Este întotdeauna un […]