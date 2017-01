Ce cadouri a primit președintele Iohannis anul trecut? Cel mai scump suvenir, un pumnal argintat de 2.200 lei

11:47

Televiziunea publică are un buget de 950.000 de lei în 2017. Potrivit proiectului de buget de stat dat publicității de Ministerul de Finanțe, Societatea Română de Televiziune (SRTv) are alocat un buget în creştere cu 661,92% faţă de execuţia preliminară din anul 2016. Creșterea este dată de eliminarea, începând din februarie, a taxei radio-tv plătită […]