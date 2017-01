EXCLUSIV. Fermierii primesc subvenție pentru ulei de măsline și viermi de mătase

12:28

Potrivit proiectului de buget de stat, am aflat ce buget are Televiziunea Română în 2017 – 950 de milioane de lei. Potrivit proiectului de buget de stat dat publicității de Ministerul de Finanțe, Societatea Română de Televiziune (SRTv) are alocat un buget în creştere cu 661,92% faţă de execuţia preliminară din anul 2016. Creșterea este […] Post-ul Ce buget are Televiziunea Română în 2017; SRR, Agerpres și CNA primesc bani mai mulți apare prima dată în Libertatea.ro.