Gigi Becali a făcut gluma serii! Reacția amuzantă a patronului Stelei atunci când a fost întrebat de un jucător din Liga 1

21:07

Eric Bicfalvi a explicat motivul pentru care a ales să plece de la Tom Tomsk pentru a semnat cu Ural, o altă formație din prima ligă din Rusia. ”Am plecat de la Tom Tomsk deoarece echipa avea unele probleme financiare și era o oarecare instabilitate, chiar dacă în ultimul timp și-a mai revenit. Am convenit împreună cu conducerea clubului să plec, iar pe final de an s-a ivit șansa de a semna cu Ural. Am mai avut și alte oferte, dar am ales să vin aici. ...