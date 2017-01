Echipa Pandurii a pierdut amicalul cu Lechia Gdansk

07:37

Tatăl Gabrielei Cristea are probleme de sănătate. După ce i s-a amputat piciorul, acesta are nevoie de o proteză și face un apel disperat la cei care îl pot ajuta. Acesta a declarat în direct la tv că fiica și băiatul lui nu l-au căutat în aceste momente grele. Tatăl Gabrielei Cristea a făcut deja […] Post-ul Tatăl Gabrielei Cristea, apel disperat. Bărbatul are nevoie urgentă de ajutor apare prima dată în Libertatea.ro.