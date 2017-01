CIA are un nou director. Mike Pompeo a fost învestit în funcție

08:47

Anamaria Prodan reacționează după de a fost acuzată că are o relație extraconjugală, cu Dan Alexa. Sexy impresara recunoaște că nu s-a lăsat afectată de speculațiile făcute pe seama subiectului și că are lucruri mai importante de rezolvat. Anamaria Prodan reacționează după de a fost acuzată că își înșeală soțul. Vedeta a vorbit în direct […] Post-ul Anamaria Prodan reacționează după de a fost acuzată că are o relație extraconjugală. „Mi-e cidă că…” apare prima dată în Libertatea.ro.