Dan Adamescu, patronul Asta Asigurari, a murit intr-un spital privat, unde fusese transferat din inchisoare. Pentru ce era condamnat omul de afaceri

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, probabil cel mai bogat ministru al Guvernului Grindeanu, are mai multe case si apartamente atat in tara cat si in Stetele Unite ale Americii, bijuterii cu o valoare de aproximativ 46.000 de euro, un ligou de aur si investitii financiare in strainatate cu o valoare estimata la 23 de milioane de euro, scrie News.ro.