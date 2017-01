EXCLUSIV Interviu cu Cristi Tănase despre problemele de la Steaua: "Cine, ce are de câştigat?!"

22:48

Rafael Nadal este din nou in "sferturi" la Australian Open, dupa 2 ani. Ultima dată a fost in "sferturi" la un turneu de Grand Slam la Paris în 2015. Anul trecut a fost un an în care ibericul nu a fost 100% din punct de vedere medical, ceea ce a condus la coborârea în clasamentul ATP pâna pe locul 9. Din 2004 Rafa nu a mai avut un an atât de secetos in ceea ce priveste turneele de Grand Slam. ...