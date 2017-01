Genius at work! Cotat cu a 17-a șansă la trofeu, Federer se califică în semifinale la Australian Open după o evoluție entuziasmantă » Cu cine va juca în semifinale

11:47

Impresarul Lucian Marinescu e de părere că Dinamo ar avea nevoie de câteva întăriri, dar spune că oficialii "câinilor" i-au refuzat acestuia jucătorii propuși de el. "Am fost la ei în cantonament, am discutat, dar ei au un lot comeptitiv. Sigur, au nevoie de unu-doi jucători care să le aducă un plus. Au vreo două-trei piste pe care le testează, rămâne de văzut ce vor alege. ...