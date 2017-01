Mădălina Ghenea, de la Oscar la Zmeură. Filmul „Zoolander 2”, în care joacă, are nouă nominalizări la premiile Zmeura de Aur

12:58

Ce fetiță frumoasă are Sânziana Buruiană. Izabela este adorabilă și cucerește pe oricine cu drăgălășenia ei. Sânziana Buruiană s-a așezat la casa ei. Este căsătorită cu Nicolae Zuluf, împreună cu care are o fetiță, Izabela. Micuța este atât de frumoasă încât cucerește instant pe oricine. Ce fetiță frumoasă are Sânziana Buruiană: îmbrăcată totă-n roz […] Post-ul Ce fetiță frumoasă are Sânziana Buruiană. Ce bine-i stă în costum de prințesă apare prima dată în Libertatea.ro.