EXCLUSIV/ULTIMA ORĂ Doi fundași într-o zi! Becali a anunțat pentru GSP.ro: "Au semnat" » Prima reacție a unuia dintre jucători

Andy Roddick și Kim Clijsters vor fi introduși în Hall of Fame-ul Tenisului Internațional, anunță presa britanică. Câștigător al US Open în 2003 la vârsta de 21 de ani, Roddick a declarat: "Este ceva special. Din acest moment cariera mea de jucător va rămâne pentru totdeauna în istoria tenisului și sunt foarte onorat să fiu introdus în International Tennis Hall of Fame. ...