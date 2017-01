Jean Claude-Juncker, favorabil introducerii unui salariu minim la nivelul Uniunii Europene

09:28

Conform proiectului Bugetului de stat pe anul 2017, in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat vor fi prevazute 686,2 milioane de lei - credite bugetare, adica bani efectiv alocati, si 1,915 miliarde de lei credite de angajament, adica limite superioare de cheltuieli care pot fi angajate in exercitiul bugetar. Alocarile totale sunt mult mai mari decat cheltuielile realizate anul trecut. Executia preliminata pe anul 2016 a atins 122,9 milioane de lei - credite bugetare si 152,9 milioane de lei credite de angajament. Toate aceste alocari pot suferi insa modificari atat in Guvern, cat si in Parlament. Lista Programelor IMM si start-up pentru anul 2017: 1. Stimularea exporturilor Buget total: 27 de milioane de lei credite bugetare si 42 de milioane de lei credite de angajament. Obiectivele declarate de Guvern: dezvoltarea capacitatii administrative a factorilor din sectorul public implicati in dezvoltarea Romaniei prin cresterea exportului, precum si a investitiilor firmelor romanesti in afara UE. Masuri: - Acordarea de consultanta pentru operatorii economici cu activitate de export in scopul elaborarii si implementarii strategiilor de export si prezentarii celor mai bune practici in domeniul promovarii ofertei de export in vederea identificarii de oportuniti de export. - Dezvoltarea portalului de comert exterior; - Consultanta pentru elaborarea unei stategii de sustinere a formarii si dezvoltarii de clustere in sectoare cu potential de crestere a exporturilor. - Realizarea de programe si campanii de promovare a brandurilor/marcilor romanesti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare si operatorii economici cu potential de export. Rezultate asteptate: - Cresterea competitivitatii la export a firmelor din Romania; - Cresterea anuala a exportului 2. Femeia antreprenor (manager) Buget total: 10,5 milioane lei, in crestere mare fata de anul trecut, cand s-au alocat 0,5 milioane de lei. In acest program, firmele infiintate de femei sau care au femei in actioariat au putut obtine anul trecut finantari nerambursabile de la stat de pana la 50.000 de lei fiecare. Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, dupa denuirea oficiala isi propune ca obiective: stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local. Masuri: Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Rezultate: Promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze accesul femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existe la nivel local precum si stimulare autoangajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor; Cresterea numarului de IMM conduse de catre femei; Crearea unei retele de antreprenoriat feminin in Romania in colaborare cu asociatii ale femeilor de afaceri; Imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor conduse de femei prin cresterea gradului de pregatire a personalului acestora ca urmare a educatiei antreprenoriale; Crearea de noi locuri de munca in economie; 3. Artizanat Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului are prevazut in proiect un bugetul pe anul 2017 de 890.000 de lei. Obiective: Stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale. Un alt obiectiv este acela de crestere a numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele tarii; Masuri: Programul consta in organizarea Targului National pentru Artizanat si Mestesuguri 2016, pe durata a 3 zile. Rezultate: - Castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii; - Stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un grad important de prelucrare manuala; - Cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate de acestia; - Imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic; - Promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale. 4. Programul Comert Buget propus: aproape 50 de milioane de lei in 2017. In Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, anul trecut IMM-rile romanesti au putut obtine pana la 135.000 lei, finanare nerambursabila de la stat. Obiective: sprijinirea operatorilor economici, societati si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora, cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare. Masuri: Facilitarea accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport marfa. Rezultate: - Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si servicilor de piata; - Cresterea nivelului de competitivitate; - Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; - Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata; 5. Programul UNCTAD/EMPRETEC Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va avea un buget de circa 500.000 de lei in anul 2017. Obiective: Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor. Masuri: Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. Rezultate: a) identificarea intreprinzatorilor de succes; b) dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale si a capacitatii manageriale; c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul crearii de noi afaceri cu carcter inovativ; d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum si generarea de idei noi de afaceri si de produse noi; e) mobilizarea resurselor antreprenoriale romanesti si intarirea dinamismului antreprenorial al intreprinderilor mici si mijlocii din Romania; f) incurajarea schimbului de experienta si a dezvoltarii relatiilor pe plan local dar si la nivel international; g) dezvoltarea capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive; h) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pietelor de desfacere si cresterea exporturilor; i) dezvoltarea contactelor si retelelor de afaceri in afara Romaniei si initierea de cooperari transfrontaliere. 6. Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Programul pentru organizarea pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii va avea un buget de 5 milioane de lei in anul 2017, in conditiile in care anul trecut evenimentul a fost anulat din cauza lipsei de interes din partea firmelor. Obiective: Promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor si ocuparii fortei de munca in domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potentialii intreprinzatori/ intreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agentii economici/ institutiile publice sau private care ofera servicii pentru sectorul IMM, in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor romanesti, stimularea si sustinerea internationalizarii IMM. Masuri: Organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni concomitente dedicate: - institutiilor si agentilor economici care furnizeaza facilitati, produse si servicii de asistenta pentru IMM; - promovarii produselor si serviciilor realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii romanesti; - promovarii debutantilor in afaceri; - promovarii IT, inventica si creatie stiintifica; - promovarii educatiei antreprenoriale; - promovarii produselor si serviciilor realizate de catre alte persoane juridice de drept public sau privat pentru intreprinderile mici si mijlocii din Romania; Organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularii intreprinderilor inovative, promovarii produselor si serviciilor romanesti, precum si stimularii si sustinerii internationalizarii IMM; Rezultate: - dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale intre IMM, banci si fonduri de garantare; - dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri in cadrul evenimentului; - dezvoltarea abilitatilor inovative si consolidarea unui mediu economic competitiv; - cresterea numarului de noi locuri de munca si a beneficiilor aduse economiei nationale de catre aplicanti; 7. Microindustrializare Programul national multianual de microindustrializare ar urma sa aiba un buget de 74,3 milioane de euro in anu 2017. Anul trecut, mici fabricute au putut obtine sprijin nerambursabil de la stat de pana la 55.000 de euro fiecare in acest program. Obiectiv: Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare. Masuri : Acordare ajutoare de minimis in vederea facilitarii accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport marfa. Rezultate: - Intarirea capacitatii operatorilor economici din domeniile de productie; - Cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de productie ; - Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; - Dezvoltarea si modernizarea activitatii producatorilor autohtoni. 8. Internationalizare Programul Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani este nou. I se proune un buget de 18 milioane de lei pe anul 2016. Obiective: Crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si a stimularii internationalizarii mediului de afaceri autohton. Masuri: Prin Program se finanteaza, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele tipuri de activitati in vederea internationalizarii operatorilor economici romani: participari individuale la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu; participari individuale la misiuni economice organizate in strainatate; crearea identitatii vizuale a unui operator economic roman (marca, sigla, slogan); realizarea unui site pe Internet/ aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala; participari la cursuri de pregatire, in tara si/ sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/ serviciilor pe noi piete; documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si sustinere a internationalizarii. Rezultate: Dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economice, reducerea somajului prin crearea de noi locuri de munca; 9. Start-up Nation Romania Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii "Start-up Nation - Romania" ar urma sa aiba alocat un buget de 500 de milioane de lei in anul 2017, insa sunt prevazute credite de angajamen de pana la 1,7 miliarde de lei, in proiectul de buget. Potrivit ministrului Florin Jianu, antreprenorii vor putea primi pana la 50.000 euro pentru deschiderea unei mici afaceri. Obiectiv: Obiectivul principal al programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale start-up-urilor, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului acestora la creditare. Masuri: Finantarea IMM-urilor noi infiintate si facilitarea accesului acestora la creditare. Rezultate: Cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii, cresterea numarului de locuri de munca in economie, cresterea gradului de tehnologizare a societatilor nou infiintate prin achizitionarea de tehnologii noi, innovative. In schimb, apar nebugetate 3 programe importante care au existat anul trecut: Programul START - prin care startupurile primeau pana la 26.000 de euro de la stat Programul SRL-Debutant - prin care antrerenorii debutanti puteau primi ajutor nerambursabil de pana la 10.000 de euro de la stat. Programul IMM in mediul rural: prin care se ofereau pana la 27.700 de euro micilor afaceri de la sate. Si programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice de afaceri apare fara buget in tabelul din anexa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Din schita de buget pare ca aceste 4 programe au fost "topite" in Programul Start-up Nation Romania" VEZI AICI si lista programelor pe fonduri europene