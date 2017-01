Salariu fabulos pe care Sânmărtean îl va încasa în Arabia Saudită! Până la ce vârstă are de gând să joace

10:07

Steaua l-a prezentat oficial pe Mihai Bălașa. Fundașul venit de la AS Roma a semnat un contract valabil pentru 5 ani și va purta tricoul cu numărul 14. Gigi Becali a plătit 500.000 de euro în schimbul jucătorului, însă AS Roma va păstra 15% dintr-un viitor transfer. "Sunt foarte fericit că, deși am așteptat ceva, transferul meu la Steaua a fost rezolvat. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici și sper să nu dezamăgesc. ...