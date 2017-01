Sapte persoane, intre care trei femei si un membru al familiei regale, au fost executate in Kuweit

7 persoane au fost condamnate la moarte in Kuweit in dosare de drept comun, printre care un membru al familiei regale Al-Sabah si trei femei, au fost spanzurate miercuri, in primele executii din ultimii aproape patru ani.

