Eva Kent, fosta asistentă TV a lui Dan Capatos, şi-a refăcut bustul după extirparea silicoanelor! Cum arată acum blonda

14:28

Relaţia celebrei jurate de la Masterchef, Patrizia Paglieri, cu iubitul ei cu 15 ani mai tânăr s-a destrămat, iar dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă. Patrizia a recunoscut că este...un dezastru sentimental! "Sentimental sunt un dezastru demult. Nu mai sunt cu iubitul meu. Eu am fost de două ori măritată. Vreau să fiu iubită, să am noroc şi să iubesc. (...) Eu l-am înşelat. Nu mai era iubire între noi. Vreau un bărbat care să fie fidel. Nu am pe nimeni acum", a spus Patrizia.