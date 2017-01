Cupa Spaniei. Real Madrid joacă ACUM cu sabia deasupra capului

17:58

Desi medicina este extrem de dezvoltata, inca exista o multime de secrete pe care somnul ni le ascunde. Stim, in mod evident, ca somnul este esential pentru o viata sanatoasa si ca fara el am trece cu usurinta pe lista celor care nu mai traiesc, insa nu stim cu exactitate ce il face sa fie […] Post-ul Curiozitati despre somn. Ce trebuie sa stii despre cele 8 ore petrecute zilnic in pat? apare prima dată în Libertatea.ro.