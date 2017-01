Un cuplu din Bucuresti si copilul lor de 3 ani, inzapeziti in Bucegi. Jandarmii ii avertizeaza pe soferi sa se echipeze

Pregatiti-va temeinic daca plecati in excursie la munte! Troienele va pot strica vacanta. Doi soti din Bucuresti si copilul lor de 3 ani au trecut prin mari emotii in timp ce mergeau in zona Piatra Arsa, din Bucegi.

