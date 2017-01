Un chinez a pedalat 500 de kilometri în direcția greșită

23:27

Mărturia unui pacient: "În sistemul medical românesc se fură ca-n codru". Chiar dacă banii nu i-au fost luați din propriul buzunarul, o bucureșteancă în vârstă de 64 de ani a decis să dea în gât cadrele medicale de la spitalul Dr. N. C. Paulescu (aflat în curtea spitalului Cantacuzino) revoltată de sumele exagerate pe care