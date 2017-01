Moneda nationala s-a depreciat, in raport cu principalele valute. Dolarul ajunge din nou aproape de 4,2 lei

Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, pana la un curs de 4,4983 lei, in crestere cu 0,44 de bani (+0,1%), comparativ cu valoarea anuntata de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in sedinta anterioara, cand un euro valora 4,4939 lei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de InCont