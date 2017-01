Legiştii au stabilit cauza decesului lui DAN ADAMESCU. Când va fi înmormântat

10:17

Udo Reckerth, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, a declarat pentru AGERPRES că şi la Joseni s-au consemnat minus 22 de grade Celsius, acestea fiind cele mai coborâte temperaturi înregistrate la nivel naţional. De asemenea, la Topliţa au fost minus 19 grade Celsius, la staţia de munte Bucin s-au măsurat minus 14 grade, iar la Odorheiu Secuiesc s-au înregistrat minus 10 grade Celsius. Valorile menţionate sunt obişnuite pentru judeţul Harghita, care se confruntă frecvent cu episoade de ger în lunile ianuarie şi februarie. Potrivit sursei citate, cea mai scăzută temperatură a zilei de 26 ianuarie, în Harghita, s-a consemnat în anul 2006, la Miercurea Ciuc, când termometrele au arătat minus 33 grade Celsius. În aceeaşi zi de 26 ianuarie 2006 s-au înregistrat minus 28 grade Celsius la Topliţa, în vreme ce în 26 ianuarie 2000, la Joseni au fost minus 30 grade Celsius. Prognozele arată că în zilele următoare se va menţine gerul, în noaptea de joi spre vineri minima putând fi cuprinsă între minus 25 şi minus 27 de grade Celsius. Luna ianuarie a adus, în Harghita, mai multe zile geroase, cea mai coborâtă temperatură a actualului sezon fiind consemnată în data de 10 ianuarie, când la Miercurea Ciuc mercurul termometrelor a arătat minus 29 de grade Celsius. Minima absolută a lunii ianuarie în Harghita s-a înregistrat la Miercurea Ciuc în anul 1985, când termometrele au arătat minus 38,4 grade Celsius. - See more at: https://www.realitatea.net/la-miercurea-ciuc-s-a-inregistrat-cea-mai-scazuta-temperatura-din-tara_2026342.html#sthash.AKksyPvP.dpuf Udo Reckerth, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, a declarat pentru AGERPRES că şi la Joseni s-au consemnat minus 22 de grade Celsius, acestea fiind cele mai coborâte temperaturi înregistrate la nivel naţional. De asemenea, la Topliţa au fost minus 19 grade Celsius, la staţia de munte Bucin s-au măsurat minus 14 grade, iar la Odorheiu Secuiesc s-au înregistrat minus 10 grade Celsius. Â