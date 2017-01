Atenţionare de vreme rea în Turcia. Vânt şi ninsori puternice, stratul de zăpadă va depăși 10 centimetri

15:37

Secția de toxicologie a Spitalului din Slobozia nu are medic de 9 ani. Vorbim despre una dintre cele mai moderne secții pentru tratarea dependenților de droguri, care însă nu are niciun medic specializat să folosească aparatura performantă. Astfel, Centrul de ocrotire pentru persoanele dependente a fost transformat într-un alt salon folosit pentru terapia intensivă, în […]