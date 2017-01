Garda de Mediu și 'Let's Do It, Romania!' demarează proiectul 'Let's Be Eco!', adresat școlilor din mediul rural

Unitățile de învățământ din mediul rural pot participa la concursul 'Let's Be Eco!', desfășurat în cadrul primei ediții a proiectului de economie circulară, o inițativă lansată de Garda Națională de Mediu (GNM), în parteneriat cu "Let's Do It, Romania!", se menționează într-un comunicat de presă al GNM, transmis joi AGERPRES.

