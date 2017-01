Prima reacție a lui Zidane după eliminarea din Cupa Spaniei: "Asta se va schimba"

Zinedine Zidane a explicat eliminarea din Copa Del Rey provocată de Celta Vigo, după 2-2 în retur şi 3-4 la general. Francezul a afirmat că nu este supărat pe forma de moment a echipei, după ratarea calificării în semifinalele Cupei Spaniei: "Nu sunt supărat şi nici nervos. Am avut ocazii de care nu am profitat, asta se va schimba", a declarat tehnicianul la finalul meciului. Totuși, "Zizou" are şi motive de bucurie după meciul de miercuri seară. ...

