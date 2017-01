Bătrânica din BOSNIA care ÎȚI LINGE OCHII și îți cere 10 euro. Ăsta e cel mai GREȚOS tratament din lume | VIDEO

15:57

Messi se insoara pe 24 iunie anul acesta, chiar in ziua in care implineste 30 de ani. Nunta e considerata deja evenimentul monden al anului 2017 in Spania. La nunta vor fi 600 de invitati, prieteni apropiati si oameni din lumea celebritailor din Spania si Argentina. Presa de scandal din Spania se intreaba daca la nunta va fi invitat si marele rival al lui Messi, portughezul Cristiano Ronaldo.