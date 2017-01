ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE: Forumul insulelor din Pacific

15:47

Unitățile de învățământ din mediul rural pot participa la concursul 'Let's Be Eco!', desfășurat în cadrul primei ediții a proiectului de economie circulară, o inițativă lansată de Garda Națională de Mediu (GNM), în parteneriat cu "Let's Do It, Romania!", se menționează într-un comunicat de presă al GNM, transmis joi AGERPRES.