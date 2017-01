Camion care transporta 100 de catei, implicat intr-un accident in New York. Cinci animale au avut nevoie de operatie

O suta de catelusi din Statele Unite au trecut printr-o spaima teribila. Camionul in care erau transportati in custi a fost implicat intr-un accident pe o sosea din statul New York.

