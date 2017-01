Romanii investesc din ce in ce mai mult in opere de arta. Tabloul care s-a vandut cu peste 300.000 de euro

Piata artei s-a bucurat in 2016 de o crestere de aproape 60% fata de anul trecut. In total, doar la casele de licitatii s-au vandut lucrari si obiecte in valoare de 9 milioane de euro.

