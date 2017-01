O eleva de 16 ani a murit dupa ce a fost lovita de doua masini pe trecerea de pietoni, in Prahova. Victima se ducea la liceu

O adolescenta in varsta de 16 ani a murit, vineri dimineata, dupa ce a fost lovita de doua autovehicule in timp ce incerca sa traverseze drumul national (DN) 1B pe o trecere de pietoni, in localitatea prahoveana Chitorani.

